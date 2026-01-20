Vertice di maggioranza sul decreto Sicurezza

Da tv2000.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza per discutere il decreto Sicurezza. All’ordine del giorno anche le questioni di politica estera, tra cui la partecipazione al board di Gaza e altri dossier internazionali, come la Groenlandia. L’incontro ha avuto lo scopo di approfondire le strategie e le posizioni del governo su questi temi.

La partecipazione al board trumpiano di Gaza, oltre agli altri dossier di politica estera a partire dalla Groenlandia, sono stati al centro di un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

