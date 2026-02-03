Suicidio in carcere a Padova oggi l’autopsia sul corpo di Matteo Ghirardello

Oggi si svolge l’autopsia sul corpo di Matteo Ghirardello, trovato morto nel carcere di Padova. Il 33enne di Romano d’Ezzelino si è tolto la vita impiccandosi nella notte tra giovedì e venerdì. La procura ha disposto l’esame, che potrebbe chiarire le cause del gesto. La notizia ha suscitato sconcerto tra le persone vicine e le autorità.

Sarà eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Matteo Ghirardello, 33 anni, originario di Romano d'Ezzelino, trovato senza vita nella notte tra giovedì e venerdì scorsi all'interno del carcere Due Palazzi di Padova, dove si è tolto la vita impiccandosi. Sulla morte del detenuto la Procura di Padova ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. «Mio figlio non si è ucciso impiccandosi, è stato ammazzato. Ora voglio giustizia». L'ipotesi del suicidio per depressione non regge secondo Fiorenza Ponton, madre di Matteo Ghirardello, il detenuto vicentino di 33 anni trovato morto venerdì mattina al carcere. La madre: era stato picchiato e a aveva paura. Il 34enne era stato trovato senza vita il 28 gennaio.

