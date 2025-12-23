Oggi l' autopsia sul corpo di Dario Cipullo | aperto un fascicolo per istigazione al suicidio

Oggi è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Dario Cipullo, il quale è stato trovato a quattro chilometri da casa, dopo essersi allontanato pochi metri dalla propria abitazione. È stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, mentre le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della vicenda.

Si trovava a pochi metri da casa, ma si è allontanato ed è stato trovato a quattro chilometri di distanza, purtroppo ormai senza vita.Proprio per chiarire cosa sia successo in quelle ore è stato aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio per la morte di Dario Cipullo, il 16enne.

Disposta l’autopsia il 23 dicembre sul corpo di Dario Cipullo - È stata disposta per domani, martedì 23 dicembre, alle 10, l’autopsia sul corpo di Dario Cipullo, i l sedicenne novarese ritrovato senza vita nelle acque del canale Cavour, in frazione Agognate. lavocedinovara.com

Dario Cipullo, scomparso a Novara, è stato trovato morto in un canale - Il suo corpo, ormai privo di vita, galleggiava sul Canale Cavour, oltre la periferia di Novara, a poca distanza da un polo logistico di Amazon e da un rotonda che conduce a un imbocco dell'autostrada ... ansa.it

