Studio italiano svela come il cuore umano reagisce al stress subacqueo in condizioni estreme

Un team di ricercatori italiani ha fatto una scoperta importante. Hanno studiato come il cuore reagisce sotto stress durante immersioni in apnea profonde. Usando un nuovo scafandro con un ecocardiografo portatile, sono riusciti a osservare in tempo reale cosa succede al cuore umano in queste condizioni estreme. È la prima volta che si vede in modo diretto come il cuore si comporta sott’acqua durante queste immersioni.

Un team di ricercatori italiani ha ottenuto per la prima volta una visione in tempo reale del funzionamento del cuore umano durante immersioni in apnea, grazie a un innovativo scafandro equipaggiato con un ecocardiografo portatile. Lo studio, condotto in collaborazione tra l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, ha permesso di osservare in diretta le modifiche fisiologiche del cuore in condizioni estreme, a una profondità massima di 20 metri. Il progetto, avviato nel 2005, ha portato alla messa a punto di una tecnologia unica al mondo: un dispositivo che integra un apparecchio ecografico da sala operatoria all’interno di un’attrezzatura subacquea protetta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Studio italiano svela come il cuore umano reagisce al stress subacqueo in condizioni estreme Approfondimenti su Studio italiano Cachessia tumorale, uno studio italiano svela il suo meccanismo molecolare Una recente ricerca italiana ha approfondito il meccanismo molecolare alla base della cachessia tumorale, una condizione metabolica grave associata a perdita di peso, massa muscolare e affaticamento. Cuore e smog: lo studio italiano che ne analizza il legame Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Studio italiano Argomenti discussi: Le cellule ‘cattive’ che curano: scoperta italiana svela il potere rigenerativo dei macrofagi dei tumori; Mnesys: l’Italia rivoluziona le neuroscienze con 1.500 studi su Alzheimer e Parkinson; Volvo Studio Milano svela il palinsesto 2026: al centro gli Orizzonti Sensoriali; Generare dati sotto controllo, la ricerca che svela il funzionamento dell’IA generativa. Quali sono i colori che durano di più nei murales? Studio italiano svela i segreti della longevità della street artCosa succede ai murales con il passare del tempo? Quelli che ogni giorno fotografiamo per strada, che trasformano muri anonimi in tele a cielo aperto, sono molto più fragili di quanto pensiamo. Smog, ... greenme.it Uno studio italiano ha rilevato 8 specie di pipistrelli portatori di coronavirus vicino ad allevamenti suini nel Nord Italia. Il contatto è indiretto, ma la sorveglianza è cruciale per prevenire nuovi spillover. Qual è il vero rischio per animali e persone https://fanpa.ge - facebook.com facebook Uno studio internazionale, con la collaborazione di Auxologico Italiano Università Statale, dimostra l'importanza dell’analisi genetica per migliorare e personalizzare i trattamenti. #lastatalericerca lastatalenews.unimi.it/tumore-tiroide… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.