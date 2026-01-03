Cachessia tumorale uno studio italiano svela il suo meccanismo molecolare

Una recente ricerca italiana ha approfondito il meccanismo molecolare alla base della cachessia tumorale, una condizione metabolica grave associata a perdita di peso, massa muscolare e affaticamento. Questo studio fornisce nuovi spunti per comprendere meglio questa complessa sintomatologia, che non risponde alle terapie nutrizionali tradizionali. Conoscere i processi biologici coinvolti può contribuire allo sviluppo di approcci terapeutici più efficaci per i pazienti affetti.

di Salvatore Vicedomini La Cachessia neoplastica è una sintomatologia complessa metabolica estremamente grave, contrassegnata da una progressiva perdita di peso, diminuzione di massa muscolare, affaticamento, anoressia e modificazioni metaboliche, a cui non si pone rimedio con terapie di nutrizione convenzionale. Colpisce più del 70-80% dei pazienti oncologici in stato metastatico avanzato ed è la causa di oltre il 30% dei decessi associati ai tumori. Fondamentalmente è causata da citochine infiammatorie(proteine che regolano la comunicazione tra le cellule immunitarie) rilasciate dal cancro, portando ad un bilancio energetico negativo e danneggiando le risposte ai trattamenti chemioterapici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

