Incendio in un’azienda di generi alimentari | a fuoco nove furgoni

Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, un incendio ha interessato un’azienda di generi alimentari a Pomezia, lungo via Laurentina. L’incendio ha coinvolto nove furgoni parcheggiati nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per gestire la situazione e avviare le indagini. L’accaduto è sotto controllo e non si segnalano feriti.

Incendio a Pomezia, in fiamme i furgoni di un'azienda di generi alimentari ift.tt/9po0ASh x.com

A quasi un anno dall’incendio che ha distrutto l’azienda, lo rendono noto i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Sono 164 i lavoratori a rischio facebook

