Incendio in un’azienda di generi alimentari | a fuoco nove furgoni
Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, un incendio ha interessato un’azienda di generi alimentari a Pomezia, lungo via Laurentina. L’incendio ha coinvolto nove furgoni parcheggiati nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per gestire la situazione e avviare le indagini. L’accaduto è sotto controllo e non si segnalano feriti.
Incendio a Pomezia in un’azienda di generi alimentari. E’ accaduto nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio e sul posto, in via Laurentina all’incrocio con vie delle Arance, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte. Secondo le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Fermata un'auto sospetta: era piena di generi alimentari rubati nei supermercati
Leggi anche: 'Dona la spesa': in Puglia raccolte oltre 8,5 tonnellate di generi alimentari per i più bisognosi
Incendio a Pomezia, in fiamme i furgoni di un'azienda di generi alimentari - Sul posto la squadra dei vigili del fuoco dell'Eur e di Pomezia. romatoday.it
Incendio a Pomezia, in fiamme i furgoni di un'azienda di generi alimentari ift.tt/9po0ASh x.com
A quasi un anno dall’incendio che ha distrutto l’azienda, lo rendono noto i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Sono 164 i lavoratori a rischio facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.