Incendio in un’azienda di generi alimentari | a fuoco nove furgoni

Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, un incendio ha interessato un’azienda di generi alimentari a Pomezia, lungo via Laurentina. L’incendio ha coinvolto nove furgoni parcheggiati nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per gestire la situazione e avviare le indagini. L’accaduto è sotto controllo e non si segnalano feriti.

Incendio a Pomezia in un’azienda di generi alimentari. E’ accaduto nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio e sul posto, in via Laurentina all’incrocio con vie delle Arance, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte. Secondo le. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

