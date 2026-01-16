La Spezia studente 18enne accoltellato all' Istituto superiore Chiodo colpito al fianco da alunno minorenne poi arrestato è in gravi condizioni - VIDEO

A La Spezia, un giovane di 18 anni è stato ferito gravemente durante una rissa in classe all'Istituto Chiodo. L'aggressore, un minorenne, è stato successivamente arrestato. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra studenti e genitori, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell'accaduto. La situazione rimane critica, e si attendono aggiornamenti sulle condizioni del ragazzo.

Uno studente di 18 anni è stato accoltellato in mattinata in un'aula scolastica dell'Istituto superiore Domenico Chiodo-Einaudi di La Spezia. L'aggressore sarebbe altro alunno minorenne, che lo avrebbe colpito al fianco, causando una ferita al costato e una lesione alla milza. Non sono note le generalità dei due ragazzi, ma l'aggredito è stato portato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea, in gravi condizioni, mentre l'aggressore è stato arrestato. Paura e sgomento questa mattina all'istituto professionale Domenico Chiodo-Einaudi della Spezia, dove uno studente di 18 anni è stato accoltellato in aula durante l'orario di lezione.

