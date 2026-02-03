Strato sottile di ghiaccio passo passo | così opera la task force di soccorso

Questa mattina a Carona, vigili del fuoco e Croce Rossa hanno simulato un intervento sul ghiaccio del lago. Con passo dopo passo, hanno testato le tecniche di soccorso, dimostrando massima coordinazione e collaborazione. L’esercitazione ha mostrato come operare in sicurezza su un sottile strato di ghiaccio, ripetendo le procedure più utili in caso di emergenza reale.

CARONA. Esercitazione congiunta di vigili del fuoco e Cri sul manto del lago: massimo coordinamento e sinergia. Test per interventi in scenari simili, compreso Endine. Il sottilissimo strato – nonostante le temperature più che rigide – del lago di Carona è stato il teatro ideale, durante il fine settimana di sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, di una maxi esercitazione che ha visto in azione, fianco a fianco, i vigili del fuoco del comando provinciale e il personale del Comitato Bergamo Hinterland della Croce rossa. Due eccellenze operative che hanno unito le forze per testare – riuscendoci perfettamente – procedure piuttosto complesse ma che possono poi essere concretizzate in interventi di soccorso reali in ambienti analoghi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Strato sottile di ghiaccio, passo passo: così opera la task force di soccorso Approfondimenti su Carona Lago Influenza, pronto soccorso al collasso: scatta la task force a Palermo per il sovraffollamento A Palermo, il pronto soccorso si trova sotto pressione a causa dell’aumento dei casi di influenza stagionale. Campo Staffi, incubo sul ghiaccio per un’escursionista: salvata da una task force di Vigili del Fuoco e 118 Un'operazione di soccorso complessa si è svolta a Campo Staffi, nel comune di Filettino, dove un'escursionista è rimasta bloccata sul ghiaccio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon Ultime notizie su Carona Lago Argomenti discussi: Strato sottile di ghiaccio, passo passo: così opera la task force di soccorso; Il Laghetto di Montegrino ricoperto da un sottile strato di ghiaccio, la foto è di Marzia Malesani; I Comuni uniti per vietare il pattinaggio sulla superficie del Lagone; La luna di Giove Europa rivela un nuovo percorso di ghiaccio per nutrire il suo oceano sotterraneo. Strato sottile di ghiaccio, passo passo: così opera la task force di soccorsoCARONA. Esercitazione congiunta di vigili del fuoco e Cri sul manto del lago: massimo coordinamento e sinergia. Test per interventi in scenari simili, compreso Endine. ecodibergamo.it Ghiaccio nero il pericolo invisibile delle strade e come riconoscerloImmagina una strada dall'aspetto innocuo, magari un po' lucida come dopo una pioggia leggera. Non c'è neve, né la classica brina bianca. Eppure, basta un passo o un colpo di volante p ... curiosandosimpara.com Grès Gel MIDA è il gel in boccetta che cambia il tuo modo di lavorare. Fluido, autolivellante e ultra resistente, unisce controllo, velocità e affidabilità in un solo prodotto. Flessibile in strato sottile zero sollevamenti in zona cuticola Resistente a 1 mm - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.