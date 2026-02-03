Strappo in casa Lega Vannacci se ne va Salvini | Basta ambiguità

La tensione tra Roberto Vannacci e la Lega si fa sempre più evidente. Il generale ha deciso di lasciare il partito di Salvini, che intanto chiede chiarezza e mette in guardia contro le ambiguità. La sua scelta sembra ormai definitiva e nelle prossime ore dovrebbe annunciare ufficialmente la sua uscita.

Lo strappo in casa Lega ormai sembra cosa fatta. Roberto Vannacci dovrebbe comunicare nelle prossime ore la sua uscita dal partito di Matteo Salvini. Secondo fonti leghiste che confermano le indiscrezioni di stampa, infatti, sarebbe questa la decisione maturata dal generale dopo l'incontro avuto ieri col segretario. Dopo l'incontro, Matteo Salvini ha deciso di convocare, per oggi alle 16, una riunione non programmata del consiglio federale del partito con all'ordine del giorno alcuni punti in realtà già trattati in altre riunioni. Parlando con alcuni dirigenti nelle scorse ore, il segretario leghista - viene riferito - sarebbe stato tranchant sulla linea da tenere con il generale: "O dentro o fuori, basta ambiguità", sarebbe stato il senso del ragionamento del capo di via Bellerio.

