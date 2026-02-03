Stappo in casa Lega Vannacci se ne va Salvini | Basta ambiguità

La notizia circola da ore, e ora sembra quasi certa. Roberto Vannacci sta per lasciare la Lega, confermando le voci di un allontanamento già nelle ultime settimane. Salvini non nasconde la sua irritazione:

Lo strappo in casa Lega ormai sembra cosa fatta. Roberto Vannacci dovrebbe comunicare nelle prossime ore la sua uscita dal partito di Matteo Salvini. Secondo fonti leghiste che confermano le indiscrezioni di stampa, infatti, sarebbe questa la decisione maturata dal generale dopo l'incontro avuto ieri col segretario. Dopo l'incontro, Matteo Salvini ha deciso di convocare, per oggi alle 16, una riunione non programmata del consiglio federale del partito con all'ordine del giorno alcuni punti in realtà già trattati in altre riunioni. Parlando con alcuni dirigenti nelle scorse ore, il segretario leghista - viene riferito - sarebbe stato tranchant sulla linea da tenere con il generale: "O dentro o fuori, basta ambiguità", sarebbe stato il senso del ragionamento del capo di via Bellerio. 🔗 Leggi su Agi.it

Salvini ha precisato di non avere dissidi con Vannacci, sottolineando che lo incontrerà durante la settimana.

La leader di FdI, Giorgia Meloni, torna a parlare di Roberto Vannacci.

VANNACCI ROMPE IL SILENZIO SU LEGA E SALVINI: IL TEMA IMMIGRAZIONE FA TREMARE

