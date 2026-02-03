Stappo in casa Lega Vannacci se ne va Salvini | Basta ambiguità

La notizia circola da ore, e ora sembra quasi certa. Roberto Vannacci sta per lasciare la Lega, confermando le voci di un allontanamento già nelle ultime settimane. Salvini non nasconde la sua irritazione:

Lo strappo in casa Lega ormai sembra cosa fatta.  Roberto Vannacci  dovrebbe comunicare nelle prossime ore la sua uscita dal partito di Matteo Salvini. Secondo fonti leghiste che confermano le indiscrezioni di stampa, infatti, sarebbe questa la decisione maturata dal generale dopo l'incontro avuto ieri col segretario. Dopo l'incontro, Matteo Salvini ha deciso di convocare, per oggi alle 16, una riunione non programmata del  consiglio federale  del partito con all'ordine del giorno alcuni punti in realtà già trattati in altre riunioni. Parlando con alcuni dirigenti nelle scorse ore, il segretario leghista - viene riferito - sarebbe stato  tranchant  sulla linea da tenere con il generale: "O dentro o fuori, basta ambiguità", sarebbe stato il senso del ragionamento del capo di via Bellerio. 🔗 Leggi su Agi.it

