Salvini smentisce dissidi con Vannacci | Lo vedo in settimana non mi incontro con chi se ne va

Salvini ha precisato di non avere dissidi con Vannacci, sottolineando che lo incontrerà durante la settimana. Il vicepremier ha inoltre chiarito che le sue recenti dichiarazioni non sono rivolte al generale, smentendo qualsiasi ipotesi di tensione tra i due. La comunicazione mira a mantenere un clima di collaborazione all’interno del panorama politico, evitando fraintendimenti o interpretazioni sbagliate delle parole pronunciate.

“La storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Auguri, buon viaggio senza rancore e col sorriso“, sono queste le parole scelte dal leader della Lega, Matteo Salvini, per chiudere la manifestazione “Idee in movimento” organizzata dal suo partito a Rivisindoli in Abruzzo. Una frase che a molti ha fatto pensare che il durissimo messaggio del vicepremier fosse rivolto a quello che da grande alleato per le Europee si è trasformato in un avversario per la presidenza del partito. I rapporti tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci sembrano non essere idilliaci da un po’. L’ex generale continua a sostenere di non avere padroni e di non voler modificare le sue idee per poter rimanere all’interno della Lega. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

