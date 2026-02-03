Strade al buio e case senz' acqua a Roma est il presidente Franco Fdi mette in mora Acea

Quartieri di Roma est da mesi vivono senza luce e con problemi di acqua. Il presidente del VI municipio, Nicola Franco, ha deciso di mettere in mora Acea e Areti. Le strade sono al buio e molte case non ricevono acqua o la ricevano sporca e senza pressione. La situazione resta critica e i residenti chiedono risposte immediate.

Quartieri che da mesi sono al buio. In alcune abitazioni arriva "acqua marrone" o senza pressione. Il presidente del VI municipio, Nicola Franco, va all'attacco di Acea e Areti per disservizi sul territorio di Roma est. Il minisindaco ha scritto all'azienda e al sindaco, Roberto Gualtieri.

