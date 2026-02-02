Si rompe tubatura via Prenestina allagata e case senz'acqua a Roma est | intervento di Acea in corso

Questa mattina via Prenestina a Roma si è allagata dopo la rottura di una tubatura. L'acqua ha invaso la strada, creando disagi e rendendo difficile il traffico. I residenti dei palazzi vicini si sono trovati senza acqua corrente. Le squadre di Acea stanno lavorando per riparare il guasto e ripristinare la normalità.

A causa della rottura di una tubatura, via Prenestina a Roma è allagata e i palazzi intorno sono rimasti senza acqua. Sul posto anche la polizia locale.

