storie e vip intorno al mio caminetto

Un ristoratore di lunga data racconta il suo dispiacere di non aver potuto celebrare le nozze d’oro con il suo locale. La pandemia di Covid ha colpito duramente il suo lavoro, impedendogli di festeggiare i 50 anni di attività come avrebbe voluto. Ora, tra ricordi e speranze, si prepara a tornare a riaccendere il Caminetto, con l’augurio di recuperare il tempo perso.

Il suo rimpianto è non avere potuto festeggiare le nozze d’oro con la ristorazione a causa del Covid. A San Mauro Mare Graziano Ioli, 83 anni, dopo 55 passati fra i fornelli e il servizio in sala, continua il suo lavoro dalla mattina fino a notte fonda affiancato dalla figlia Ombretta. Iniziò a fare il meccanico che non aveva ancora 14 anni. Poi nel 1970 fino al 2004 ha guidato il ristorante Maria a Bellaria e dal 2004 è alla testa del Caminetto. Il suo è un locale rinomato. Una sera Valentino Rossi, un’altra Loredana Lecciso e poi Gianni Morandi, Gigi e Andrea, Antonella Elia, Pippo Franco, Maurizio Ferrini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

