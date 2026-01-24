Il Caminetto d’Oro piange la scomparsa di Maria Di Giandomenico, fondatrice del ristorante di via de’ Falegnami nel 1980. Con oltre quattro decenni di passione e dedizione, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama culinario locale. La sua figura, ricordata anche da Paolo Carati, rappresenta un esempio di autenticità e impegno, ora testimoniato dal dolore per la perdita di una donna che ha contribuito a costruire una parte importante della storia del ristorante.

"Era una di quelle che stavano in cucina, non balle". Paolo Carati, titolare del Caminetto d’Oro e anche vicepresidente Cna, ricorda così sua madre Maria Di Giandomenico, fondatrice del ristorante di via de’ Falegnami nel 1980, mancata ieri notte a 88 anni. Lui la chiama proprio per nome, Maria, con quello sguardo su una madre che però è stata anche una donna intraprendente, una figura professionale potente, che un giorno arrivò a casa e annunciò a marito e figli che aveva trovato un posto dove avrebbe lavorato da sola, "così nessuno mi rompe le scatole e faccio quello che voglio", rammenta ancora la scena Paolo Carati, anche se poi non andò proprio così. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lacrime al Caminetto d'Oro. Addio alla fondatrice. Maria Di Giandomenico

Addio a Maria Di Giandomenico, fondatrice della Trattoria Caminetto d’Oro. “Per lei il cibo era sfida, sogno e gesto d’amore”Martedì 23 gennaio 2026 si è spenta Maria Di Giandomenico, fondatrice della Trattoria Caminetto d’Oro di Bologna.

