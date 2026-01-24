Lacrime al Caminetto d’Oro Addio alla fondatrice Maria Di Giandomenico
Il Caminetto d’Oro piange la scomparsa di Maria Di Giandomenico, fondatrice del ristorante di via de’ Falegnami nel 1980. Con oltre quattro decenni di passione e dedizione, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama culinario locale. La sua figura, ricordata anche da Paolo Carati, rappresenta un esempio di autenticità e impegno, ora testimoniato dal dolore per la perdita di una donna che ha contribuito a costruire una parte importante della storia del ristorante.
"Era una di quelle che stavano in cucina, non balle". Paolo Carati, titolare del Caminetto d’Oro e anche vicepresidente Cna, ricorda così sua madre Maria Di Giandomenico, fondatrice del ristorante di via de’ Falegnami nel 1980, mancata ieri notte a 88 anni. Lui la chiama proprio per nome, Maria, con quello sguardo su una madre che però è stata anche una donna intraprendente, una figura professionale potente, che un giorno arrivò a casa e annunciò a marito e figli che aveva trovato un posto dove avrebbe lavorato da sola, "così nessuno mi rompe le scatole e faccio quello che voglio", rammenta ancora la scena Paolo Carati, anche se poi non andò proprio così. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Addio a Maria Di Giandomenico, fondatrice della Trattoria Caminetto d’Oro. “Per lei il cibo era sfida, sogno e gesto d’amore”Martedì 23 gennaio 2026 si è spenta Maria Di Giandomenico, fondatrice della Trattoria Caminetto d’Oro di Bologna.
