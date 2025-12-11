Al Gold Tower di Napoli svelata l’edizione Vip di Il mio viaggio a New York TV Show

Martedì 9 dicembre, al Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli, è stata presentata l’edizione VIP di “Il mio viaggio a New York TV Show”. L’evento ha visto la partecipazione di ospiti e appassionati, in un’atmosfera elegante e raffinata, per scoprire le novità di questa speciale edizione dedicata ai viaggi e alle esperienze nella Grande Mela.

Si è tenuta martedì 9 dicembre, nella splendida cornice del Gold Tower Lifestyle Hotel a Napoli, la presentazione de “Il mio viaggio a New York TV Show” Edizione VIP. Alla serata sono intervenuti Flavia Triggiani della Flair Media Production, una delle produttrici del programma, il conduttore Piero Armenti accompagnato dalla fidanzata e influencer Martina, l’attrice comica e protagonista dell’edizione VIP Barbara Foria insieme al suo migliore amico e compagno di viaggio Vincenzo. All’evento hanno partecipato gli sponsor Benedetta Riccio, Marco Gasparro di Travel Morbido e Francesca Papani di Veroni Salumi, oltre a Fabio Esposito del brand Coconuda, Barbara Petrillo, il pastry chef Tommaso Foglia, e le influencer Ginevra Boscaino, Lidia Esposito, le sorelle Ferrarelle Marika e Giulia, Sara Correale, Luci Vidal, Martina Servadei, Tonia e Martina Credendino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

