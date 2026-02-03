Stop social a minori di 15 anni Crepet | Si inizia a ragionare

Il governo e gli esperti discutono di limitare l’uso dei social per i minori di 15 anni. Dopo le polemiche, si inizia a ragionare su una possibile stretta per proteggere i ragazzi. La questione diventa sempre più urgente, anche a livello internazionale, e le proposte si fanno più concrete.

Il dibattito sull’uso dei social network da parte dei minori si fa sempre più acceso, anche a livello internazionale. Australia e Francia sono tra i Paesi che, nelle ultime settimane, hanno annunciato o rilanciato l’ipotesi di vietare l’accesso ai social ai ragazzi sotto i 15 anni, introducendo limiti più stringenti e responsabilità dirette per le piattaforme digitali. In Francia, il presidente Macron ha più volte sostenuto la necessità di una soglia minima di età per l’uso dei social, parlando apertamente di un impatto negativo sullo sviluppo cognitivo ed emotivo dei più giovani. Ospite del programma “L’aria che tira” su La7, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha commentato con favore le posizioni restrittive adottate all’estero.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La Francia ha stabilito un divieto per i minori di 15 anni di utilizzare i social network, con l’obiettivo di tutelare i giovani utenti.

In Danimarca, si introduce il divieto di utilizzo di social media per i minori di 15 anni, in aggiunta al già vietato uso di cellulari a scuola e nei doposcuola.

