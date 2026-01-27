La Francia ha stabilito un divieto per i minori di 15 anni di utilizzare i social network, con l’obiettivo di tutelare i giovani utenti. La nuova legge, approvata dall’Assemblea nazionale, entrerà in vigore il primo settembre, segnando una misura importante nel panorama della tutela digitale dei minori.

La Francia ha deciso di impegnarsi nella stretta sull’utilizzo dei social per i minori. L’Assemblea nazionale ha adottato un nuovo disegno di legge che non consentirà l’utilizzo dei social network ai minori di 15 anni. La normativa dovrà passare anche al Senato per l’approvazione finale. Al momento, la formulazione della camera bassa non ha precisato quali piattaforme dovrebbero essere interessate dal divieto. Nonostante ciò, il ddl specifica che le “enciclopedie online” e gli “annuari educativi o scientifici” saranno esclusi. Anche le app di messaggistica sarebbero esenti dal provvedimento. In principio, la versione originale del disegno di legge era meno ambiziosa e avrebbe permesso ai minori di proseguire ad utilizzare alcune piattaforme, ma con il consenso dei genitori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - In Francia stop ai social per i minori di 15 anni. Macron: «Il divieto scatterà il primo settembre»

Approfondimenti su Francia Stop

Il Parlamento francese ha approvato una legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni, con l’obiettivo di tutelare la salute digitale dei giovani.

L'Assemblea nazionale francese ha approvato un disegno di legge che vieta ai minori di 15 anni l'accesso ai social media.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Francia Stop

Argomenti discussi: La Francia vieta i social ai minori di 15 anni. Macron: Il cervello dei nostri figli non è in vendita; Stop ai social media per gli under 15 anni, tocca alla Francia: in quali Paesi scatta i divieto?; Social media vietati in Francia agli under 15, verso l'ok del Parlamento. Macron: I cervelli dei nostri bambini non sono in vendita né dalle piattaforme americane né dagli algoritmi cinesi; La Francia dice no ai social per gli under 15 - In Terris.

Francia, stop ai social sotto i 15 anni: la linea dura di Parigi contro l’iperconnessioneIl Parlamento accelera su una legge che vieta l’accesso alle piattaforme ai minori e impone la verifica dell’età: tra tutela della salute mentale, consenso popolare e timori per privacy e applicazione ... msn.com

Francia approva stop ai social per minori di 15 anni senza eccezioniParlamento francese dice sì al divieto social per under 15 senza eccezioni. Macron soddisfatto, ora parola al Senato per approvazione definitiva. nextme.it

#TG2000 - #Francia, verso stop ai #social per gli under 15 #27gennaio #SocialMediaBan #SocialNetwork #SocialMedia #news #TV2000 @tg2000it x.com

Dopo l'Australia, anche Francia e UK dicono stop ai social agli under 16. Ecco come cambierà la vita online dei nostri figli. https://ebx.sh/y3JTgE - facebook.com facebook