Via Corelli e viale Medaglie d’Oro mostrano le ferite lasciate dall' ultima nevicata | Serve una programmazione seria

La recente nevicata dell’Epifania ha causato danni significativi nel quartiere Resistenza, con alberi spezzati e crolli in via Corelli e viale Medaglie d’Oro. È evidente la necessità di una pianificazione più attenta e strutturata per prevenire simili incidenti in futuro. Una gestione coordinata degli interventi può contribuire a ridurre i danni e garantire maggiore sicurezza per i residenti.

Ha lasciato non poche ferite alle spalle la nevicata dell'Epifania nel quartiere Resistenza, con rami spezzati e crolli in via Corelli e viale Medaglie d’Oro. A rimarcare una situazione definita “inadeguata rispetto a qualsiasi contesto di cura e programmazione del verde urbano” è Raffaele Acri.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Successo per la fiera di Avenza: "Ora una programmazione seria"La fiera di Avenza, dedicata ai saldi, ha riscosso un riscontro positivo tra ambulanti e visitatori.

Leggi anche: Nuova giunta regionale, Uilm Calabria: "Serve una politica industriale seria e moderna"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Domenica ecologica il 25 gennaio: ricco programma di eventi per grandi e piccoli a San Lazzaro, San Giuseppe, San Felice e Fortunato; Si presenta al Cpr di via Corelli come visitatore ma lo trovano con la droga nascosta nel cappuccio; Legambiente: Nuova palestra e nuovo oratorio in viale dello Stradone. Non consumiamo ancora suolo; Domenica ecologica a Vicenza: quartieri protagonisti tra ambiente, scuole e cultura.

Più spazio a bici e pedoni: come cambia via CorelliSono previsti la realizzazione di corsie ciclabili monodirezionali su ambo i lati di via Corelli, nel tratto interessato, di un nuovo percorso pedonale e ciclabile, sul lato ovest di via Corelli, tra ... bolognatoday.it

Appalto da 700 mila euro per piste ciclabili e pedonali, partono i lavori anche in via CorelliUn appalto da 700 mila euro finanzia piste ciclabili e interventi pedonali a Bologna: avviati i lavori in via Corelli tra la rotonda Mafalda di Savoia e via Ponchielli. gazzettadibologna.it

L’area individuata è tra il viale Stradone e via Corelli, di attuale proprietà del Seminario Vescovile - facebook.com facebook