Lautaro sostituito per la terza volta in 8 giorni ma a Pisa stavolta è tempo di abbracci con tutti | la reazione del Toro al cambio

Inter News 24 Lautaro sostituito per la terza volta in 8 giorni, ma a Pisa stavolta è tempo di abbracci con tutti: la reazione del capitano al cambio operato da Chivu. A decidere la complessa trasferta dell’Arena Garibaldi ci ha pensato, come spesso accade nei momenti decisivi, Lautaro Martinez. Proprio quando le critiche per la sua breve astinenza da gol iniziavano a farsi sentire, il capitano della Beneamata ha risposto presente con una prestazione da leader assoluto. Come sottolinea l’analisi de La Gazzetta dello Sport, l’esultanza del “Toro” è stata un mix di corsa, urlo e liberazione. Se avesse potuto, l’attaccante argentino si sarebbe lanciato tra i tifosi nerazzurri accorsi in Toscana; invece, si è “accontentato” di cambiare il destino di una partita che si stava facendo spigolosa, spegnendo i sogni di pareggio del Pisa di Alberto Gilardino, ex bomber che sa bene cosa significhi segnare gol pesanti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro sostituito per la terza volta in 8 giorni, ma a Pisa stavolta è tempo di abbracci con tutti: la reazione del Toro al cambio

