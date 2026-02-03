Stagione della Società del Quartetto | Vienna protagonista tra Lied e modernità
La stagione della Società del Quartetto di Bergamo continua con un nuovo concerto dedicato all’evoluzione del Lied. Questa volta, il programma spazia tra il fine Ottocento e il Novecento, evidenziando come il genere si sia trasformato nel tempo. Gli artisti in scena interpretano brani di autori che hanno segnato questo percorso, portando il pubblico a scoprire le sfumature di un genere che ha attraversato molti cambiamenti. La serata promette di essere un viaggio musicale tra tradizione e innovazione.
Prosegue la stagione della Società del Quartetto di Bergamo con un appuntamento dedicato all’evoluzione del Lied tra tardo Romanticismo e Novecento. Sabato 7 febbraio alle 17.00, nella Sala Piatti, sarà ospite il Duo Das Lied, formato dal soprano Barbara Costa e dal pianista Gianluca Di Donato, con il recital La Seconda Scuola di Vienna – La liederistica per voce e pianoforte. Il programma mette in dialogo la tradizione brahmsiana con le rivoluzionarie esperienze espressive di Schönberg, Berg e Webern, restituendo il percorso che conduce dalla tensione lirica ottocentesca alle nuove frontiere del linguaggio musicale del primo Novecento.🔗 Leggi su Bergamonews.it
