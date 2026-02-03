Stagione della Società del Quartetto | Vienna protagonista tra Lied e modernità

La stagione della Società del Quartetto di Bergamo continua con un nuovo concerto dedicato all’evoluzione del Lied. Questa volta, il programma spazia tra il fine Ottocento e il Novecento, evidenziando come il genere si sia trasformato nel tempo. Gli artisti in scena interpretano brani di autori che hanno segnato questo percorso, portando il pubblico a scoprire le sfumature di un genere che ha attraversato molti cambiamenti. La serata promette di essere un viaggio musicale tra tradizione e innovazione.

Prosegue la stagione della Società del Quartetto di Bergamo con un appuntamento dedicato all’evoluzione del Lied tra tardo Romanticismo e Novecento. Sabato 7 febbraio alle 17.00, nella Sala Piatti, sarà ospite il Duo Das Lied, formato dal soprano Barbara Costa e dal pianista Gianluca Di Donato, con il recital La Seconda Scuola di Vienna – La liederistica per voce e pianoforte. Il programma mette in dialogo la tradizione brahmsiana con le rivoluzionarie esperienze espressive di Schönberg, Berg e Webern, restituendo il percorso che conduce dalla tensione lirica ottocentesca alle nuove frontiere del linguaggio musicale del primo Novecento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Società del Quartetto

Rémy Ballot inaugura la stagione della Società del Quartetto di Bergamo lunedì 26 gennaio.

Dopo 150 anni di musica e passione, la Società del Quartetto di Bergamo inaugura una nuova stagione concertistica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Società del Quartetto

Argomenti discussi: Società dei Concerti - Biglietto in promozione ad 1 euro per la Stagione concertistica del Teatro Regio; Musica, parola e memoria: al via la stagione concertistica 2026 del Teatro Regio; ALESSANDRO CARBONARE, IL TRIO DI PARMA E MARCO BALIANI INAUGURANO LA STAGIONE CONCERTISTICA 2026; Le società alte chiedono e ottengono di aprire la stagione nel terzo week-end di aprile.

Rémy Ballot inaugura la stagione della Società del Quartetto di BergamoClasse 1991, giornalista e bergamasca nell’anima. Ho iniziato a scrivere per L’Eco di Bergamo nel 2013 e da allora non mi sono più fermata. Coloro le… La nuova stagione della Società del Quartetto di ... ecodibergamo.it

La stagione della Società del Quartetto orobica: Bergamo, Provincia di Viennaun tango. Intrigante. La Stagione Concertistica 2026 Questo concerto concludeva la stagione 2025 della Società del Quartetto di Bergamo, la prima guidata dal nuovo presidente e direttore artistico ... affaritaliani.it

Anche per questa stagione la Romulea, insieme alle società professionistiche Roma, Lazio e Frosinone calcio è una delle sei società della Regione Lazio che il settore giovanile della FIGC ha autorizzato ad effettuare provini per ragazzi e bambini dai dieci an - facebook.com facebook