Rémy Ballot inaugura la stagione della Società del Quartetto di Bergamo lunedì 26 gennaio. Il concerto segnerà l'apertura del cartellone 2026, offrendo un percorso musicale che spazia dal classicismo alla crisi del Novecento. Un evento che invita ad ascoltare la musica attraverso due secoli di evoluzione, in un contesto di sobria attenzione artistica e culturale.

Intervista. Il direttore inaugurerà lunedì 26 gennaio il cartellone 2026 con un concerto che attraverserà due secoli di storia musicale, dal classicismo alla crisi del Novecento La nuova stagione della Società del Quartetto di Bergamo si aprirà come un racconto in due capitoli, affidato a due autori lontani nel tempo ma intimamente connessi nella storia della musica europea. Mozart e Strauss, il classicismo e il Novecento, l’ordine e la disgregazione: il concerto inaugurale di lunedì 26 gennaio, nella Sala Alfredo Piatti, non si limiterà a proporre un programma di grande fascino, ma inviterà il pubblico a un attraversamento simbolico della storia, mettendo a confronto due visioni del mondo che segnano l’inizio e la fine di un’epoca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

