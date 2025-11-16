Altafini | Ha ragione De Laurentiis lo stadio Maradona è rimasto pessimo

L’ex campione del mondo José Altafini ha rilasciato un’intervista a Il Giornale, dove ha parlato della sua carriera e del calcio attuale. L’intervista ad Altafini. Maracanà, Wembley, San Siro, Comunale di Torino, non c’è più nulla della storia di Josè Altafini. « Provo tristezza, i teatri di un tempo magnifico, fette di vita, ricordi, gol, folla, cartoline stracciate ». Il Maracanà è stato messo in vendita. « Non era più quel monumento che mi mise paura la prima volta che tirai fuori la testa entrando sul terreno di gioco. Sembrava un mostro che stava per venirti addosso, per travolgerti e poi non aveva una fine, era l’infinito dello sguardo ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

