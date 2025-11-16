Altafini | Ha ragione De Laurentiis lo stadio Maradona è rimasto pessimo

Ilnapolista.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex campione del mondo José Altafini ha rilasciato un’intervista a Il Giornale, dove ha parlato della sua carriera e del calcio attuale. L’intervista ad Altafini. Maracanà, Wembley, San Siro, Comunale di Torino, non c’è più nulla della storia di Josè Altafini. « Provo tristezza, i teatri di un tempo magnifico, fette di vita, ricordi, gol, folla, cartoline stracciate ». Il Maracanà è stato messo in vendita. « Non era più quel monumento che mi mise paura la prima volta che tirai fuori la testa entrando sul terreno di gioco. Sembrava un mostro che stava per venirti addosso, per travolgerti e poi non aveva una fine, era l’infinito dello sguardo ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

altafini ha ragione de laurentiis lo stadio maradona 232 rimasto pessimo

© Ilnapolista.it - Altafini: «Ha ragione De Laurentiis, lo stadio Maradona è rimasto pessimo»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Altafini a CM: 'Napoli-Juve rovinata da De Laurentiis. La giocherei a Roma' - Come per la letteratura mondiale lo è un romanzo di Garcia Marquez, lui per il calcio internazionale è un “classico” intramontabile. Scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Altafini Ha Ragione De