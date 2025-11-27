Stadio l' assessore Cosenza | Pronti a vendere il Maradona a De Laurentiis
L’assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, è intervenuto a “A pranzo con Chiariello” su Radio Crc facendo il punto sul futuro del Maradona, sui rapporti dell'amministrazione comunale con il Napoli e sulle ipotesi di un nuovo impianto.I lavori al Maradona“I tegolini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi ricorre il 90^ di un appuntamento importante per lo Stadio Ferruccio: la partita inaugurale fra una selezione della nostra città e la nazionale allenata da Pozzo. L’Assessore Cazzaniga ci porta dentro lo stadio facendoci scoprire anche una piccola curiosità - facebook.com Vai su Facebook
Comune di Napoli, l’ass. Cosenza: «Stadio? Pronti a venderlo alla giusta offerta. Riqualificazione? Costerà sui 200 milioni di euro. Caramanico? Competenza della Zes» - Così l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti del comune di Napoli Edoardo Cosenza a Radio Crc. Secondo mondonapoli.it
Ass. Cosenza: "Siamo pronti a vendere tutta l'area del Maradona a De Laurentiis" - Tutte le trattative sono possibili, anche se il Napoli volesse comprare tutta l’area dello Stadio ... Secondo areanapoli.it
Pioggia al Maradona, Ass. Cosenza: "Chi paga per la manutenzione? Altrove la fa il club..." - Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli, ... Riporta tuttonapoli.net