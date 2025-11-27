Stadio l' assessore Cosenza | Pronti a vendere il Maradona a De Laurentiis

Napolitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, è intervenuto a “A pranzo con Chiariello” su Radio Crc facendo il punto sul futuro del Maradona, sui rapporti dell'amministrazione comunale con il Napoli e sulle ipotesi di un nuovo impianto.I lavori al Maradona“I tegolini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

stadio l assessore cosenza pronti a vendere il maradona a de laurentiis

© Napolitoday.it - Stadio, l'assessore Cosenza: “Pronti a vendere il Maradona a De Laurentiis"

Leggi anche questi approfondimenti

stadio assessore cosenza prontiComune di Napoli, l’ass. Cosenza: «Stadio? Pronti a venderlo alla giusta offerta. Riqualificazione? Costerà sui 200 milioni di euro. Caramanico? Competenza della Zes» - Così l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti del comune di Napoli Edoardo Cosenza a Radio Crc. Secondo mondonapoli.it

stadio assessore cosenza prontiAss. Cosenza: "Siamo pronti a vendere tutta l'area del Maradona a De Laurentiis" - Tutte le trattative sono possibili, anche se il Napoli volesse comprare tutta l’area dello Stadio ... Secondo areanapoli.it

stadio assessore cosenza prontiPioggia al Maradona, Ass. Cosenza: "Chi paga per la manutenzione? Altrove la fa il club..." - Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli, ... Riporta tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Stadio Assessore Cosenza Pronti