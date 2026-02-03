Questa sera il Napoli scenderà in campo al Maradona, anche se i lavori di ristrutturazione non sono ancora finiti. Il canone per l’utilizzo dello stadio cambierà in futuro, ma al momento la squadra gioca comunque, nonostante le opere in corso. La notizia arriva dal presidente della commissione trasporti, infrastrutture e lavori pubblici, Nino Simeone, che l’ha annunciato durante una radio locale.

Arrivano novità per quanto riguarda lo stadio Maradona. A riferirle è Nino Simeone (presidente della commissione trasporti, infrastrutture e lavori pubblici), intervenuto a Radio Tutto Napoli. Le parole di Simeone. Possiamo sapere come e quando partiranno i lavori e quali sono le urgenze principali? “Questo spetta ai tecnici. Ci sarà un progetto esecutivo e un cronoprogramma. Lo stadio continuerà a essere utilizzato dal Calcio Napoli durante i lavori, quindi alcuni settori verranno chiusi a step. Ci saranno interventi sul terzo anello e altre opere tecniche che non conosco nel dettaglio. Io sono un organo di indirizzo e controllo, non entro nel merito operativo: farlo sarebbe sbagliato”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Stadio Maradona, il Napoli giocherà con i lavori. Poi il canone cambierà

Approfondimenti su Stadio Maradona

Il Comune di Napoli ha dato il via libera ai lavori di rinnovamento dello stadio Maradona.

Il Comune di Napoli ha dato il via libera a un progetto di riqualificazione di largo Maradona.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Maradona, ecco il progetto del nuovo stadio di Napoli tipo Maracanà

Ultime notizie su Stadio Maradona

Argomenti discussi: Siete sopra, non saltate!: tifosi del Chelsea spaventati dalle crepe del Maradona di Napoli; Napoli, intesa Regione-Comune per interventi strategici in città: c’è anche lo stadio; Napoli-Roma al Maradona, biglietti in vendita da domani: tutte le fasi e i prezzi; Interventi strategici per la città di Napoli, intesa Regione-Comune: c'è anche lo stadio Maradona.

Stadio Maradona, via al restyling: Napoli punta agli Europei 2032ForzAzzurri.net - Stadio Maradona, via al restyling: Napoli punta agli Europei 2032 Svolta significativa per il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona. Il sindaco di ... forzazzurri.net

Stadio Diego Armando Maradona: approvati i lavori del sindaco di Napoli Manfredi!Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, approva i lavori di ammodernamento per lo stadio Diego Armando Maradona in vista degli Europei 2032! generationsport.it

Annuncio importante da parte del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha fatto chiarezza sul futuro dello stadio Diego Armando Maradona, tra lavori di ammodernamento, restyling e l’ambiziosa corsa a Euro 2032. Un passaggio fondamentale per la città - facebook.com facebook

“Approvati i lavori. Prende forma un percorso concreto per l’ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. I tifosi azzurri sanno quanto ci sia bisogno di intervenire sulla struttura per renderla più sicura ed efficiente, all’altezza delle grandi sfide spor x.com