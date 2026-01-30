Il Comune di Napoli ha dato il via libera a un progetto di riqualificazione di largo Maradona. L’obiettivo è rinnovare l’area, compresa la zona con il celebre murale dedicato al fuoriclasse. I lavori inizieranno a breve, e la città promette di restituire all’area un volto più curato e accogliente.

La giunta comunale di Napoli ha approvato un progetto per riqualificare l’area all’angolo tra via Emanuele De Deo e Vico Concordia, nota come largo Maradona per via del famosissimo murale che raffigura Diego Armando Maradona, uno degli sportivi più amati al mondo e in particolare a Napoli, dove giocò per sette anni diventando un’icona non solo della squadra di calcio ma della città intera. Oggi largo Maradona è un luogo di pellegrinaggio per turisti, appassionati e personaggi sportivi, e il murale stesso è considerato un’opera da conservare. I lavori di ristrutturazione, manutenzione e pulizia saranno finanziati dai privati proprietari della zona, e l’area resterà aperta al pubblico e con accesso gratuito. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come cambierà largo Maradona a Napoli

Approfondimenti su Largo Maradona

La Giunta comunale di Napoli ha dato il via libera alla riqualificazione di Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli.

La delibera sul Largo Maradona a Napoli è ufficiale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il progetto di Largo Maradona: piazza pubblica, ingresso gratis

Ultime notizie su Largo Maradona

Argomenti discussi: Il Comune di Napoli approva il progetto Largo Maradona: come cambierà lo spazio ai Quartieri Spagnoli; Il progetto di Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli: piazza pubblica, ingresso gratis; Napoli, si mette ordine a Largo Maradona: ecco come il Comune trasformerà uno dei luoghi più visitati; Napoli, ecco come sarà il nuovo Largo Maradona: il Comune approva il progetto dei privati.

Come cambierà largo Maradona a NapoliIl comune ha approvato un progetto di riqualificazione per rinnovare tutta l'area dove c'è il famosissimo murale ... ilpost.it

Il Comune di Napoli approva il progetto Largo Maradona: come cambierà lo spazio ai Quartieri SpagnoliNapoli, approvato il progetto per la realizzazione di un'attrezzatura di quartiere ad uso pubblico nell'area scoperta nota come Largo Maradona, situata all'angolo tra via Emanuele De Deo e vico Conc ... msn.com

Largo Maradona cambierà volto,approvato il progetto in Giunta: lo spazio ai Quartieri Spagnoli diventerà area pubblica attrezzata. L'area sarà completamente riqualificata, con il progetto che prevede una nuova pavimentazione uniforme in pietra lavica e l'inst - facebook.com facebook

#Cultura #LargoMaradona #PatrimoniodellUmanità Largo Maradona cambia volto: da santuario spontaneo a piazza moderna nel cuore di Napoli x.com