Carnevali AD Sassuolo sulla chiusura del settore ospiti | Mi fa incazzare rovina del calcio

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, non le manda a dire sulla decisione di chiudere il settore ospiti. A margine del calciomercato invernale, il dirigente si è detto molto arrabbiato per quanto successo a Cremona, definendolo “una rovina del calcio”. Carnevali ha criticato duramente questa misura, sottolineando come penalizzi i tifosi e il clima delle partite. La posizione del club è chiara, e ora si aspetta una risposta dalle autorità sportive.

Carnevali. A margine della chiusura del calciomercato invernale, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha commentato con toni durissimi quanto accaduto a Cremona nei giorni scorsi. Intervistato dal giornalista Gianluca Rossi, il dirigente neroverde non ha nascosto tutta la propria amarezza per un episodio che rischia di avere conseguenze dirette anche sulla sfida di domenica contro l' Inter, con il concreto pericolo di un divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri. Lo sfogo di Carnevali nasce soprattutto da una questione economica e di principio: " Questa è una cosa che mi fa incazzare molto, perché non fa bene: non nascondo che per la nostra società questa è una delle occasioni per fare incassi.

