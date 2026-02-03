Spruzza una sostanza a scuola sospensione di 14 giorni per uno studente dell' alberghiero

Uno studente di un istituto alberghiero è stato sospeso per due settimane dopo aver spruzzato una sostanza in aula. L’allievo, preso dal panico, ha subito ammesso le sue responsabilità. La direzione ha deciso di intervenire duramente e ha applicato la sospensione di 14 giorni, in attesa di capire meglio cosa sia successo.

Ha spruzzato una sostanza a scuola, ma poco dopo ha subito ammesso le sue responsabilità ed è stato sospeso per 14 giorni. È quanto accaduto nella mattinata di lunedì 2 febbraio all'Istituto professionale di Stato servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Filippo De Cecco" di.

