Trofeo miglior allievo a uno studente dell' alberghiero Cascino | premiato il piatto con baccalà e carciofi

"Nascosto nel verde" è il titolo del piatto con cui il giovane cuoco Natale Stamate, dell'alberghiero Cascino, ha vinto il "Trofeo miglior allievo", la competizione che ogni anno coinvolge scuole ed enti di formazione del settore iscritti alla Federazione italiana cuochi. L'allievo della IV BE.

