Studente 14enne morto suicida per i genitori sospensione della preside è uno schifo tre giorni cosa sono?

I genitori di uno studente 14enne morto suicida hanno espresso il loro disappunto per la sospensione di tre giorni decisa dalla preside dell'istituto. Ritengono questa misura inadeguata e insufficientemente seria rispetto alla gravità della situazione, sottolineando il dolore e la mancanza di considerazione percepiti. La vicenda solleva ancora una volta il tema del supporto scolastico e delle modalità di gestione del disagio giovanile.

Parlano i genitori dello studente 14enne morto suicida in provincia di Latina. Il papà e la mamma di P.M. hanato la sospensione per tre giorni della preside dell’istituto, sottolineando come il provvedimento per loro sia stato troppo esiguo. “È uno schifo, cosa sono tre giorni in confronto alla morte di mio figlio?”, ha detto il padre. Studente morto suicida, c’è la sospensione per la preside Sono arrivati i primi provvedimenti in seguito al suicidio di P.M., studente 14enne che si è tolto la vita lo scorso 11 settembre a Santi Cosma e Damiano (Latina). Gina Antonetti, la preside dell’Istituto Pacinotti di Fondi, che il ragazzo frequentava, è stata sospesa dal servizio per 3 giorni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Studente 14enne morto suicida, nel diario accuse anche alla professoressa: preside sospesa per tre giorniUna studentessa di 14 anni si è suicidata in provincia di Latina.

Ragazzino 14enne suicida, la preside della scuola sospesa tre giorniLa preside dell'Istituto Pacinotti di Fondi è stata sospesa per tre giorni in seguito al suicidio di un alunno di 14 anni, Paolo Mendico.

