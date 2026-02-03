Spreco di cibo in calo Boomers i più virtuosi

Gli italiani riducono lo spreco alimentare. Secondo i dati più recenti, le persone buttano via circa 554 grammi di cibo ogni settimana, cioè meno di 80 grammi al giorno. In un anno, la quantità di cibo sprecato è diminuita del 10,3 per cento. I più virtuosi sono i baby boomers, che tendono a sprecare meno rispetto alle altre fasce di età. Una tendenza in crescita che fa sperare in un miglioramento delle abitudini di consumo.

(Adnkronos) – Gli italiani stanno migliorando sul fronte dello spreco alimentare (-10,3% rispetto ad un anno fa), arrivando a 554 grammi di cibo gettato a testa ogni settimana, ‘solo’ 79,14 grammi al giorno. Ma la somma delle perdite e degli sprechi alimentari vale oltre 13 miliardi e mezzo (dati elaborati dall’Università di Bologna – Distal.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

