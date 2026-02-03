Spreco alimentare buttiamo 7,3 miliardi di euro di cibo all’anno | ambiente a rischio
In Italia, ogni anno si sprecano circa 7,3 miliardi di euro di cibo. Nonostante una diminuzione del 10,3% rispetto all’anno scorso, il problema resta enorme. Molti alimenti finiscono nel cassonetto, contribuendo a un danno ambientale che non può essere ignorato. La lotta allo spreco continua, ma c’è ancora molto da fare per fermare questa perdita di risorse.
Lo spreco alimentare in Italia è in calo, con il 10,3% di cibo in meno buttato rispetto a un anno fa. Ma dietro il dato positivo si nasconde uno spreco ancora eccessivo: oltre 7,3 miliardi di euro di alimenti vengono ancora sprecati ogni anno solo nelle case, mentre l’intera filiera del cibo disperso supera i 13,5 miliardi di euro, pari a più di 5 milioni di tonnellate. I numero dello spreco alimentare. Questo è il quadro delineato dall’indagine “ Il caso Italia 2026 “, curata dall’ Osservatorio Waste Watcher International. Il documento viene proposto in concomitanza con la 13ª Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, promossa dall’iniziativa di sensibilizzazione Spreco Zero per il 5 febbraio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
