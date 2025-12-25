spreco alimentare a natale in italia una famiglia butta in media 90 euro di cibo per le feste

Natale e Capodanno rappresentano, da sempre, un momento di abbondanza conviviale, di tavole imbandite e di acquisti generosi. Ma dietro questa tradizione si nasconde un costo economico, ambientale e sociale spesso sottovalutato. Secondo le stime ColdirettiIxe, tra dicembre e l’inizio di gennaio una famiglia italiana spreca in media circa 90 euro di cibo. Il fenomeno non è imputabile soltanto agli acquisti eccessivi per le feste, ma riflette inefficienze strutturali lungo tutta la filiera agroalimentare, dalla produzione industriale fino alle abitudini domestiche. Il costo dello spreco di cibo tra Natale e Capodanno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

