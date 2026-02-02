Spread Btp-Bund in rialzo a 62 punti rendimenti al 3,46% | i titoli su cui investire

Questa mattina lo spread tra i titoli italiani e tedeschi si avvicina di nuovo ai 62 punti. Il differenziale sale rispetto alle prime ore di venerdì e anche alla chiusura di venerdì scorso. I rendimenti dei Btp si attestano ora al 3,46%, un segnale che gli investitori sono più cauti sui titoli di Stato italiani. La situazione resta sotto osservazione, soprattutto in vista delle prossime settimane.

Altra apertura in aumento per lo spread Btp-Bund. Il differenziale tra i titoli italiani e quelli tedeschi ha superato i 62 punti base, in aumento sia rispetto alle prime ore di venerdì 30 gennaio, sia alla chiusura della scorsa settimana. È il risultato dell’aumento dei rendimenti dei Btp benchmark. Il comportamento dei titoli di Stato italiani è comunque piuttosto regolare visti gli sconvolgimenti che alcuni asset stanno registrando sui mercati internazionali. Dopo i picchi dei giorni scorsi infatti, l’oro e l’argento hanno subito un improvviso crollo dopo la nomina del prossimo presidente della Fed. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta intorno ai 62 punti, dopo un lieve calo all'apertura del 14 gennaio.

Questa mattina il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi torna a salire, raggiungendo i 61 punti.

