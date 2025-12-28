Capodanno 2026 a Cogoleto con musica dal vivo brindisi e spettacolo pirotecnico

Il Capodanno 2026 a Cogoleto si svolge per la terza volta nel suggestivo scenario del Molo Speca, offrendo musica dal vivo, un brindisi collettivo e uno spettacolo pirotecnico. Dalle ore 22, il pubblico potrà ascoltare i concerti dei No Cap e dei Magika 90, con un repertorio che spazia dagli anni ’90 ai giorni nostri, arricchito da coreografie e giochi di luci. Un’occasione per accogliere il nuovo anno in un’atmosfera conviviale e

Terza edizione per il Capodanno sotto le Stelle a Cogoleto. Dalle ore 22, nella splendida cornice del Molo Speca, grande concerto con i No Cap e i Magika 90: uno spettacolo senza pause con le migliori hit dance e non solo, dagli anni '90 a oggi, impreziosite da coreografie, spettacoli di luci e.

Capodanno a Cogoleto 2026: concerto, fuochi d'artificio e show di luci - Mercoledì 31 dicembre, a Cogoleto, si saluta tutti insieme il 2026 con il Capodanno sotto le stelle (terza edizione). mentelocale.it

