La NOVA Basket conquista un’altra vittoria e si prende il primo posto in classifica. Questa volta, batte Marsala sul loro campo, con un risultato di misura. A metà stagione, i biancorossi si trovano in testa con 24 punti e guardano avanti con fiducia.

La NOVA Basket si impone con autorità sul campo di Marsala, chiudendo la prima fase del campionato con un successo di misura che vale il primato in classifica. Il risultato finale, 73-85, racconta una prestazione dominante, iniziata fin dal primo minuto e mantenuta senza scossoni fino al fischio finale. La squadra di Pizzuto e Gentile ha affrontato il match con la lucidità di chi sa di avere un obiettivo chiaro: portare a casa la vittoria e consolidare il proprio posto in vetta alla classifica, con 24 punti che fanno di questa stagione un’impresa storica per una formazione giovane e ambiziosa. Il PalaMediPower, in una serata fredda e tesa, ha assistito a una partita che non ha mai visto il vantaggio ospite ridursi sotto i 15 punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La NOVA batte Marsala e si assicura il primato a metà stagione con 24 punti.

