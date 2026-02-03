Spettacolo pluripremiato al Teatro Santa Teresa | Quattro bombe in tasca

"Quattro bombe in tasca" di Ugo Chiti – Regia di Sergio Bortolotti, sabato 7 febbraio ore 21.15 al Teatro S.Teresa. Uno spettacolo pluripremiato arriva al Teatro S.Teresa: “Quattro bombe in tasca”, uno dei testi più forti sul tema della Resistenza, raccontata in modo diretto, umano, potente. Una.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Quattro bombe in tasca

L’evento “In Veneto è più facile” si terrà domenica 1 febbraio alle 17.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Quattro bombe in tasca

Argomenti discussi: Luca Marinelli protagonista al Teatro Chiesa con La cosmicomica vita di Q, da Italo Calvino; Il burattino più famoso del mondo riapre la stagione: Secondo Pinocchio sabato al Piccolo Teatro Pierobon; Il teatro per ragazzi sale sul palco: quattro spettacoli in programma; Quattro bombe in tasca al teatro S. Teresa.

Spettacolo pluripremiato al Teatro Santa Teresa: Quattro bombe in tascaQuattro bombe in tasca di Ugo Chiti – Regia di Sergio Bortolotti, sabato 7 febbraio ore 21.15 al Teatro S.Teresa. Uno spettacolo pluripremiato arriva al Teatro S.Teresa: Quattro bombe in tasca, un ... veronasera.it

Non dovevo essere io : il pluripremiato spettacolo approda da Henna Teatro e arteNuovo appuntamento teatrale con Non dovevo essere io, lo spettacolo di e con Francesco Rivieccio, in scena sabato 7 febbraio alle ore 20 e domenica 8 febbraio ... napolivillage.com

Giornata Internazionale per l'epilessia: al Teatro Santa Teresa il concerto solidale di Chorus - facebook.com facebook