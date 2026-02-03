Spettacolo pluripremiato al Teatro Santa Teresa | Quattro bombe in tasca
"Quattro bombe in tasca" di Ugo Chiti – Regia di Sergio Bortolotti, sabato 7 febbraio ore 21.15 al Teatro S.Teresa. Uno spettacolo pluripremiato arriva al Teatro S.Teresa: “Quattro bombe in tasca”, uno dei testi più forti sul tema della Resistenza, raccontata in modo diretto, umano, potente. Una.🔗 Leggi su Veronasera.it
