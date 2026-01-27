Gigi Mardegan in Finché c' è prosecco al Teatro Santa Teresa

Da veronasera.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 31 gennaio ore 21.15, Gigi Mardegan presenta: "Finché c'è prosecco." di Fulvio Ervas. Un evento cult che incrocia letteratura, cinema e teatro, portato in scena da Gigi Mardegan della compagnia Il Satiro. Che ci fa un matto in cimitero tra le colline del Prosecco? Racconta la vita di un.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Approfondimenti su Gigi Mardegan

Santa Teresa Riva, Francesca Incudine con “Radica” in scena domenica 21 dicembre al Nuovo Teatro Val d’Agrò

Domenica 21 dicembre alle ore 18, il Nuovo Teatro Val d’Agrò ospita Francesca Incudine e la sua band con lo spettacolo

“Vivo a Marbella e faccio il pensionato, è una una grande vita. Roncato? Finché ci chiamano continueremo a fare spettacoli”: che fine ha fatto Gigi Sammarchi del duo ‘Gigi e Andrea’

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Gigi Mardegan

gigi mardegan in finchéGigi Mardegan in Finché c'è prosecco... al Teatro Santa TeresaSabato 31 gennaio ore 21.15, Gigi Mardegan presenta: Finché c'è prosecco... di Fulvio Ervas. Un evento cult che incrocia letteratura, cinema e teatro, portato in scena da Gigi Mardegan della ... veronasera.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.