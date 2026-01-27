Gigi Mardegan in Finché c' è prosecco al Teatro Santa Teresa
Sabato 31 gennaio ore 21.15, Gigi Mardegan presenta: "Finché c'è prosecco." di Fulvio Ervas. Un evento cult che incrocia letteratura, cinema e teatro, portato in scena da Gigi Mardegan della compagnia Il Satiro. Che ci fa un matto in cimitero tra le colline del Prosecco? Racconta la vita di un.🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondimenti su Gigi Mardegan
Santa Teresa Riva, Francesca Incudine con “Radica” in scena domenica 21 dicembre al Nuovo Teatro Val d’Agrò
Domenica 21 dicembre alle ore 18, il Nuovo Teatro Val d’Agrò ospita Francesca Incudine e la sua band con lo spettacolo
“Vivo a Marbella e faccio il pensionato, è una una grande vita. Roncato? Finché ci chiamano continueremo a fare spettacoli”: che fine ha fatto Gigi Sammarchi del duo ‘Gigi e Andrea’
Ultime notizie su Gigi Mardegan
Gigi Mardegan in Finché c'è prosecco... al Teatro Santa TeresaSabato 31 gennaio ore 21.15, Gigi Mardegan presenta: Finché c'è prosecco... di Fulvio Ervas. Un evento cult che incrocia letteratura, cinema e teatro, portato in scena da Gigi Mardegan della ... veronasera.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.