Rogoredo | ruba pistola a guardia giurata e spara contro auto della polizia Ferito gravemente dagli agenti

Un uomo ha rubato una pistola a una guardia giurata a Milano, zona Rogoredo, e ha aperto il fuoco contro un'auto della polizia. Gli agenti hanno risposto con i colpi, ferendo gravemente il rapinatore. La sparatoria è avvenuta nel pomeriggio di oggi, creando scompiglio tra i residenti. La polizia sta ancora accertando i dettagli dell’accaduto.

MILANO – Sparatoria nel pomeriggio di oggi, 1 febbraio 2026, in zona Rogoredo a Milano, tra un rapinatore e la polizia. Secondo le prime notizie, l'uomo avrebbe sottratto l'arma a una guardia giurata dopo averlo colpito alla testa, per poi darsi alla fuga. Allertata la polizia, il rapinatore è stato intercettato e ci sarebbe stata uno scontro a fuoco. Secondo le prime informazioni il rapinatore sarebbe stato ferito e verserebbe in gravi condizioni. Ora è ricoverato all'ospedale Niguarda. Nessuno dei poliziotti è rimasto ferito.

