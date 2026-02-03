Specula Mundi la sfilata Valentino Haute Couture 2026 e l'omaggio a Garavani
Questa mattina a Parigi, Valentino ha presentato la sua collezione Haute Couture primavera-estate 2026. La sfilata, intitolata
L ’alta moda come rito dello sguardo. Specula Mundi è l’ultima sfilata Valentino Haute Couture Primavera-Estate 2026 disegnata da Alessandro Michele: un titolo, un programma per la collezione andata in scena a Parigi il 28 gennaio. Il fashion show si apre con due elementi che omaggiano il recente passato. Il primo, la voce del fondatore Valentino, scomparso il 19 gennaio, tratta dal film-documentario The Last Emperor: l’incipit solenne che stabilisce da subito il tono dello show, con il racconto di un giovane Garavani intento ad ammirare gli abiti delle star sullo schermo, con l’idea di farli vivere, un giorno, in tutto il loro splendore. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Va in scena a Parigi la seconda sfilata Haute Couture Primavera-Estate 2026. Con una scenografia speciale
Questa mattina a Parigi si è tenuta la seconda sfilata Haute Couture della primavera-estate 2026.
Valentino Couture, l’addio a Garavani: abiti chiusi in una stanza e schermi privati per guardare la bellezza universale
A Parigi si tiene la prima sfilata Couture di Valentino dopo la morte di Garavani.
Valentino Haute Couture SS26: best looks
