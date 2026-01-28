Valentino Couture l'addio a Garavani | abiti chiusi in una stanza e schermi privati per guardare la bellezza universale
A Parigi si tiene la prima sfilata Couture di Valentino dopo la morte di Garavani. L’evento ha portato in passerella abiti esposti in una stanza chiusa, mentre schermi privati permettono al pubblico di apprezzare la bellezza universale. Alessandro Michele ha scelto di reinventare lo spazio dello show, rendendo omaggio non solo a Garavani, ma anche a Chiuri e Piccioli. La sfilata ha mostrato come la moda possa dialogare con il presente, senza perdere il legame con la tradizione.
