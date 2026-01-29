Questa mattina a Parigi si è tenuta la seconda sfilata Haute Couture della primavera-estate 2026. Alessandro Michele, per Maison Valentino, ha portato in passerella una scena spettacolare, lontana dalla solita routine. Con una scenografia curata nei dettagli, il designer ha trasformato la sfilata in un vero e proprio racconto visivo, richiamando il concetto medievale di “specchio del mondo”. Un modo diverso di presentare la moda, che ha catturato l’attenzione di tutti.

Con Specula Mundi, Alessandro Michele per Maison Valentino trascende la banalità del défilé per offrirci un trattato visivo, un ritorno al significato medievale di “specchio del mondo”. Non siamo di fronte a una collezione, ma a una vertigine enciclopedica dove sacro e profano, storia e ossessione si fondono. Il vero coup de théâtre, tuttavia, è il recupero del Kaiserpanorama: Michele rievoca quel dispositivo ottico ottocentesco tanto caro a Walter Benjamin, trasformando noi spettatori in cittadini di una metropoli onirica, seduti in cerchio a spiare mondi lontani. La sfilata diventa così un’esperienza stereoscopica e non lineare: ogni uscita è una monade, una diapositiva animata che appare e svanisce, un tableau vivant che sfugge alla dittatura della cronologia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Va in scena a Parigi la seconda sfilata Haute Couture Primavera-Estate 2026. Con una scenografia speciale

