Nel suo intervento al Teatro Manzoni di Roma, Paola Caridi sottolinea come Gaza e il rifiuto della riforma Nordio siano entrambe espressione di un impegno condiviso per la giustizia. La parola “giustizia” si fa concreta, collegando questioni di politica, storia e responsabilità collettiva, smettendo di essere solo un concetto astratto per diventare un valore fondamentale nel dibattito pubblico.

Al Teatro Manzoni di Roma, la parola ‘giustizia’ ha cessato di essere astrazione giuridica per tornare a farsi materia viva: politica, storia, responsabilità collettiva. È accaduto nel corso dell’incontro “La Costituzione è di tutti noi, difendiamola”, promosso dal Comitato Giusto Dire NO al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Una serata che ha intrecciato diritto e potere, memoria storica e presente globale, sotto la conduzione vigile della giornalista Serena Bortone. Accanto a protagonisti del mondo giuridico e accademico come Giuseppe Santalucia, Giovanni Bachelet e Roberto Zaccaria, l’intervento che ha inciso più profondamente nel dibattito è stato quello di Paola Caridi, giornalista, saggista e storica, tra le maggiori studiose italiane del Medio Oriente e del mondo arabo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Paola Caridi: “Gaza e il No alla riforma Nordio non sono due battaglie separate. Parlano entrambe di giustizia”

