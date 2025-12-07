Protestare, censurare, boicottare. Sono varie le soluzioni per gli scrittori e intellettuali che in questi giorni sono sulle barricate per la partecipazione dell'ediitore Passaggio al bosco alla fiera Più libri più liberi di Roma. Tomaso Montanari, rettore dell'Università per stranieri di Siena ne parla ad Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi sul Nove. "Sto con chi non va, io non avevo già messo in conto di non andare, per cui non faccio testo, ma non ci sarei andato. Capisco anche le ragioni degli altri, però non si tratta di andare via dal Parlamento, non è l'Aventino questo, è una manifestazione commerciale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Censura rossa, Tomaso Montanari senza freni: "I fascisti sono al governo"