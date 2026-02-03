Spazio Diamante | Casa di bambola parte 2 dal 6 febbraio

Da oggi al 15 febbraio, lo Spazio Diamante ospita la seconda parte di “Casa di bambola”, il nuovo allestimento di Lucas Hnath. La piece, che ha debuttato a Broadway nel 2017, torna in scena con un cast che include Alice Mistroni, Simone Leonardi, Antonia Di Francesco ed Erica Sani. La regia è di Claudio Zanelli, che ha tradotto e messo in scena lo spettacolo. La sala white del teatro si prepara a riaccogliere il pubblico con un testo che ha già conquistato nove nomination ai Tony Awards, tra cui quella come Migli

ALICE MISTRONI SIMONE LEONARDI ANTONIA DI FRANCESCO ERICA SANI in CASA DI BAMBOLA PARTE 2 di Lucas Hnath traduzione e regia CLAUDIO ZANELLI 6-15 febbraio SPAZIO DIAMANTE sala white Casa di Bambola – Parte 2 di Lucas Hnath, debutta a Broadway nel 2017 ricevendo 8 nomination ai Tony Awards, tra cui quella come Miglior Testo Teatrale. Hnath ha creato una pièce moderna e universale, capace di dialogare con il classico di Ibsen senza tradirne lo spirito. Il suo linguaggio diretto e incisivo fa emergere le complessità emotiva dei personaggi, portandoli in una dimensione profondamente umana e riconoscibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Spazio Diamante: Casa di bambola parte 2 dal 6 febbraio Approfondimenti su Casa di Bambola "Casa Lella" a Spazio Diamante “La moglie perfetta” spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giulia Trippetta dal 21 al 23 gennaio allo Spazio Diamante Dal 21 al 23 gennaio, allo Spazio Diamante di Roma, va in scena La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Casa di Bambola Argomenti discussi: Con la carabina: un rito teatrale allo Spazio Diamante; Spazio Diamante, Istantanee di donna; Patrick Pistolesi in Dio c'è: cocktail sul palcoscenico a Spazio Diamante; Roma: Con la carabina - Evento di Teatro nel Lazio - Spazio Diamante. Spazio Diamante: Casa di bambola parte 2 dal 6 febbraioALICE MISTRONI | SIMONE LEONARDI | ANTONIA DI FRANCESCO | ERICA SANI in CASA DI BAMBOLA PARTE 2 di Lucas Hnath traduzione e regia CLAUDIO ZANELLI 6-15 ... romadailynews.it Joanna Karol Paul allo Spazio Diamante di RomaTre adolescenti lasciati ai margini, quasi invisibili agli occhi del tessuto familiare d’appartenenza, adibiscono a rifugio uno spazio abbandonato. Joanna si sforza di trattenere lo scorrere impietoso ... romatoday.it Spazio Diamante. . Patrick Pistolesi è Lucky, Danilo Meriano è Legno, Daniele Miglio è Il Cinese, Erik Martinez cura le musiche e gli arrangiamenti. Dio C’è è uno spettacolo comico e surreale, unico nel suo genere, che unisce il mondo della mixology a quello - facebook.com facebook Patrick Pistolesi in "Dio c'è": cocktail sul palcoscenico a Spazio Diamante ift.tt/IV6QiJC x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.