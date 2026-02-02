Spara alla moglie con un fucile arrestata una guardia giurata | Lei è gravissima

Una guardia giurata ha sparato alla moglie nella loro casa a Paduli, in contrada Femina Arsa. La donna è stata colpita gravemente e ora si trova in ospedale. L’uomo è stato arrestato subito dopo l’episodio. La polizia ha preso in custodia la guardia giurata, che ha confessato di aver sparato. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sul motivo dietro questa violenta lite in famiglia.

Ha ferito gravemente a colpi di fucile la moglie nella sua abitazione di Paduli, contrada Femina Arsa, a pochi chilometri da Benevento. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale Rummo di Benevento. Sant'agata de' goti, trovato il ragazzo scomparso: «Sollievo dopo 24 ore di ansia» Lui, una Guardia Giurata di 38 anni, avrebbe esploso dei colpi di fucile che hanno raggiunto al fianco e a una spalla la moglie 30enne, ricoverata al San Pio in prognosi riservata. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri che stanno indagando sulle ragioni del tentato omicidio. 🔗 Leggi su Leggo.it

