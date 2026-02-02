Benevento spara alla moglie col fucile | arrestato 38enne lei è gravissima

Questa mattina a Benevento, un uomo di 38 anni ha sparato alla moglie con un fucile. La donna è gravissima, è stata intubata e portata subito in sala operatoria per un intervento di emergenza. La polizia ha arrestato l’uomo sul posto. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire.

Due colpi di fucile contro la moglie, poi l'intervento dei carabinieri. A Sant'Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento, nella giornata di oggi si è verificata un'aggressione brutale e scioccante ai danni di una donna. Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, sembra che la residente sia stata colpita da due pallottole provenienti da un fucile. Ad imbracciare l'arma e aprire il fuoco contro di lei sarebbe stato il marito. L'uomo, un 38enne, è stato immediatamente arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La sua vittima, invece, è stata stabilizzata sul posto e poi trasferita in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento.

