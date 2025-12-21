Francesca Fialdini la gonna si sfila all'ultimo ballo ma non si scompone | secondo posto con Giovanni Pernice
Ballando con le Stelle 2025 si è concluso con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. La coppia composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice si è piazzata al secondo posto, dimostrando impegno e determinazione durante tutta la stagione. La loro performance ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La loro partecipazione ha rappresentato un momento significativo di questa edizione del programma. Francesca Fialdini, la gonna si sfila all’ultimo ballo ma non si scomp
Ballando con le Stelle 2025 si è chiuso con la vittoria della coppia Andrea Delogu - Nikita Perotti. Secondo posto per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ballando con le stelle, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice svelano se torneranno sulla pista da ballo
Leggi anche: Perché francesca fialdini si ritira da ballando con le stelle e la reazione di giovanni pernice
Radio1 Rai. . #BallandoConLeStelle #AndreaDelogu vince insieme a #NikitaPerotti la 20esima edizione dello show di #Rai1. Al secondo posto Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, terzi ex aequo Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca e Fabio Fognini c - facebook.com facebook
#BallandoConLeStelle #AndreaDelogu vince insieme a #NikitaPerotti la 20esima edizione dello show di #Rai1. Al secondo posto Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, terzi ex aequo Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca e Fabio Fognini con Giada Lini x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.