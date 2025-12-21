Francesca Fialdini la gonna si sfila all'ultimo ballo ma non si scompone | secondo posto con Giovanni Pernice

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballando con le Stelle 2025 si è concluso con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. La coppia composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice si è piazzata al secondo posto, dimostrando impegno e determinazione durante tutta la stagione. La loro performance ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La loro partecipazione ha rappresentato un momento significativo di questa edizione del programma. Francesca Fialdini, la gonna si sfila all’ultimo ballo ma non si scomp

Ballando con le Stelle 2025 si è chiuso con la vittoria della coppia Andrea Delogu - Nikita Perotti. Secondo posto per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Ballando con le stelle, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice svelano se torneranno sulla pista da ballo

Leggi anche: Perché francesca fialdini si ritira da ballando con le stelle e la reazione di giovanni pernice

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.