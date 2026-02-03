Spagna Podemos allo scoperto | voto ai migranti Irene Montero | Ripulire il Paese da fascisti e razzisti
Durante un comizio a Saragozza, il partito spagnolo Podemos ha preso posizione chiara sulla questione migranti. Irene Montero ha detto senza mezzi termini che bisogna “ripulire il Paese da fascisti e razzisti”. Contestualmente, il partito ha annunciato la volontà di far votare i migranti regolarizzati, puntando a trasformarli in una nuova forza elettorale. La proposta ha acceso il dibattito sulle strategie politiche in vista delle prossime elezioni aragonesi.
Roma, 3 feb – La “grande sostituzione” non poteva essere spiegata meglio. È ciò che è accaduto a Saragozza, nel comizio centrale di Podemos in vista delle elezioni aragonesi, quando la dirigenza del partito ha celebrato la regolarizzazione straordinaria dei migranti e ha indicato senza ambiguità il prossimo obiettivo: renderli forza elettorale attraverso cittadinanza e diritto di voto. Non è il sottotesto, è la tesi. E a pronunciarla è stata Irene Montero, eurodeputata ed ex ministra, affiancata dalla segretaria generale Ione Belarra, di fronte al pubblico e ai media spagnoli. Il programma politico di Podemos. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
L'eurodeputata di Podemos che vuole sostituire "fascisti e razzisti" con le persone migranti
A Saragozza, durante un comizio in vista delle elezioni in Aragona, Irene Montero di Podemos ha preso la parola e ha ribadito una posizione dura sui temi dell’immigrazione.
"Razzisti e fascisti scelgono Monfalcone come palco per farsi propaganda"
Questa mattina, il Partito Democratico ha denunciato che gruppi di razzisti e fascisti stanno usando Monfalcone come spazio per diffondere la loro propaganda.
"Certo che voglio la sostituzione" ha detto in un comizio Irene Montero, rivendicando il diritto di voto per chi vive in Spagna: "Non lasciateci soli con i fascisti" - facebook.com facebook
Irene Montero y David Uclés firmando carnets de demócrata en la taberna Garibaldi. x.com
