Spagna Podemos allo scoperto | voto ai migranti Irene Montero | Ripulire il Paese da fascisti e razzisti

Durante un comizio a Saragozza, il partito spagnolo Podemos ha preso posizione chiara sulla questione migranti. Irene Montero ha detto senza mezzi termini che bisogna “ripulire il Paese da fascisti e razzisti”. Contestualmente, il partito ha annunciato la volontà di far votare i migranti regolarizzati, puntando a trasformarli in una nuova forza elettorale. La proposta ha acceso il dibattito sulle strategie politiche in vista delle prossime elezioni aragonesi.

Roma, 3 feb – La “grande sostituzione” non poteva essere spiegata meglio. È ciò che è accaduto a Saragozza, nel comizio centrale di Podemos in vista delle elezioni aragonesi, quando la dirigenza del partito ha celebrato la regolarizzazione straordinaria dei migranti e ha indicato senza ambiguità il prossimo obiettivo: renderli forza elettorale attraverso cittadinanza e diritto di voto. Non è il sottotesto, è la tesi. E a pronunciarla è stata Irene Montero, eurodeputata ed ex ministra, affiancata dalla segretaria generale Ione Belarra, di fronte al pubblico e ai media spagnoli. Il programma politico di Podemos. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

A Saragozza, durante un comizio in vista delle elezioni in Aragona, Irene Montero di Podemos ha preso la parola e ha ribadito una posizione dura sui temi dell’immigrazione.

