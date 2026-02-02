L' eurodeputata di Podemos che vuole sostituire fascisti e razzisti con le persone migranti

A Saragozza, durante un comizio in vista delle elezioni in Aragona, Irene Montero di Podemos ha preso la parola e ha ribadito una posizione dura sui temi dell’immigrazione. La politica ha detto che concedere la cittadinanza ai migranti potrebbe sostituire “fascisti e razzisti”, portando un cambiamento nel panorama politico locale. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni diverse tra gli ascoltatori, mentre lei insiste nel sostenere la sua visione.

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" "Certo che voglio la sostituzione" ha detto in un comizio Irene Montero, rivendicando il diritto di voto per chi vive in Spagna: "Non lasciateci soli con i fascisti" In un discorso pronunciato a Saragozza per le imminenti elezioni in Aragona, l'eurodeputata e segretaria politica di Podemos Irene Montero ha rivendicato la così detta "teoria della sostituzione" arringando la folla con parole provocatorie: concedere la cittadinanza ai migranti, ha detto, darebbe agli spagnoli la possibilità di liberarsi di "fascisti, razzisti e parassiti".🔗 Leggi su Today.it

"Ieri Israele ha ucciso 26 persone a Gaza. Il genocidio non è finito e bisogna rompere nuovamente il silenzio dei media fino a quando la Palestina non sarà libera" Irene Montero (Eurodeputata di Podemos) - facebook.com facebook

